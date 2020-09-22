Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,4 раза.
Превышение числа умерших над числом родившихся за 7 месяцев 2020 года составляет 2,4 раза.
По сравнению с январем-июлем 2019 года число родившихся уменьшилось на 15,9%, умерших увеличилось на 6,8%.
Коэффициент рождаемости уменьшился на 15,3%, смертности увеличился на 7,6%, сообщил Владимирстат.
Коэффициент детской смертности увеличился на 1,7% и составил 6 умерших на 1000 родившихся.
Поскольку рассчитывать на улучшение демографической ситуации можно только при стабильном курсе на укрепление института семьи, особый интерес тут представляет статистика заключения и расторжения браков. Но и здесь картина вред ли является оптимистичной.
Число зарегистрированных
браков
уменьшилось
на
24,8%,
разводов - на 25,8%.