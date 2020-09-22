Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,4 раза.

Превышение числа умерших над числом родившихся за 7 месяцев 2020 года составляет 2,4 раза.По сравнению с январем-июлем 2019 года число родившихся уменьшилось на 15,9%, умерших увеличилось на 6,8%.Коэффициент рождаемости уменьшился на 15,3%, смертности увеличился на 7,6%, сообщил Владимирстат.Коэффициент детской смертности увеличился на 1,7% и составил 6 умерших на 1000 родившихся.Поскольку рассчитывать на улучшение демографической ситуации можно только при стабильном курсе на укрепление института семьи, особый интерес тут представляет статистика заключения и расторжения браков. Но и здесь картина вред ли является оптимистичной.Число зарегистрированныхбраковуменьшилосьна24,8%,разводов - на 25,8%.