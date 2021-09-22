22.09.2021

2021-09-22 15:40:05

Главные награды фестиваля кукольных театров Золотое колечко уедут из Владимира в Набережные Челны

Четвертый межрегиональный фестиваль кукольных театров во Владимире завершился. Кому достался главный приз "Золотого колечка" - в репортаже Веры Куликовой.



Ольга Глазунова в третий раз возглавляет жюри фестиваля театра кукол "Золотое колечко". Уверена: репертуар этого года - интересный и сложный. Театры кукол сегодня играют не только для маленького зрителя, но и для взрослого. С пометкой 16 плюс большинство спектаклей фестивальной афиши.



Ольга Глазунова, председатель жюри, завкабинетом театров для детей и театров кукол СТД России (г. Москва):



- Не всё всегда театрам удается, но то, что они пытаются найти что-то новое и не идут дорожкой уже проторенной, а все-таки ищут своих авторов и своего зрителя, потому что не каждый зритель даже читал когда-нибудь все, что здесь можно увидеть!



География: от Москвы и Воронежа до Брянска и Набережных Челнов. Не сговариваясь, коллективы привезли во Владимир классику. Пушкина, Гоголя, Достоевского, Олешу, Ахматову. Постановки традиционные и экспериментальные. Одна из нашумевших работ - "Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил" театра "Карабаска" из Перми. На фестивале был показан и спектакль Кировского театра кукол "Гоголь. СПб" лауреата "Золотой маски", режиссера из Белоруссии Александра Янушкевича.



В основе постановки "Гоголь. СПб" - "Петербургские повести" Гоголя. Их автор - и на сцене. В спектакле два действующих лица: Город и двуликий Гоголь. В молодости и зрелости. Автор и его двойник спорят о самом важном: жизни, смерти, выборе между добром и злом.



Андрей Огородников, исполнитель роли Гоголя, артист Кировского театра кукол:



- Классика всегда актуальна. Те проблемы, которые ставились 100-200 лет назад, они всегда есть, потому что человек не меняется, взгляд на мир практически остается тот же, единственное - меняются обстоятельства. Ну, человек чувствует, живет, ощущает, любит, ненавидит! Все, по сути, то же самое.



По словам артистов из Кирова, работа с режиссером Александром Янушкевичем стала сотворчеством. Спектакль вызвал огромный интерес публики в их родном городе. Вопросы остались, но равнодушных не было.



Владимир Хлопов, исполнитель роли Гоголя, артист Кировского театра кукол:



- Ну и самое главное, что здесь нет такого, когда режиссер приезжает, привозит уже свой полностью готовый материал, спектакль - и ни шага влево, ни шага вправо. Спектакль сочинялся, можно сказать, вместе!



Фестиваль завершился. Главные награды у режиссёра театра из Набережных Челнов - Ильгиза Зайниева и его постановки "Кроткая". Приз за лучшее музыкальное оформление получил наш земляк - композитор Алексей Сидорцев. Его музыка звучит в спектакле владимирского театра кукол "Белые ночи" по Достоевскому.



Вера Куликова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».