Комитет по местному самоуправлению облпарламента рассмотрел законопроект, который позволит жителям в упрощенном порядке узаконить свои гаражи в рамках «гаражной амнистии». На это даётся

Комитет по местному самоуправлению облпарламента рассмотрел законопроект, который позволит жителям в упрощенном порядке узаконить свои гаражи в рамках «гаражной амнистии». На это даётся пять лет. До 1 сентября 2026 года можно не только оформить право на гаражи, но и бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки под ними. Под закон попадают индивидуальные капитальные