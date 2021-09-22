Житель столицы попытался дать взятку заместителю начальника Владимирского централа. За 200 тысяч рублей москвич попросил руководство исправительного учреждения организовать для

Житель столицы попытался дать взятку заместителю начальника Владимирского централа. За 200 тысяч рублей москвич попросил руководство исправительного учреждения организовать для родственника комфортные условия проживания в этой тюрьме. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.291.1 УК России. (Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий). Ленинский районный суд