Она накопила 400 тысяч рублей долгов по коммуналке.

За долги по коммуналке у 37-летней жительницы Мурома арестовали автомобиль. Женщина накопила 400 тысяч за газ тепло и свет.Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении Range Rover Velar, которым она владела. Так получилось, что как раз в это время дама продавала свой автомобиль и сделка оказалась под угрозой срыва.В результате муромлянка погасила долги и выплатила исполнительный сбор за работу ФССП.Исполнительное производство закрыли. Запрет - сняли.