22.09.2021

2021-09-22 17:35:04

Владимир Сипягин помог решить жилищный вопрос владимирскому гимнасту Александру Карцеву

У владимирского гимнаста Александра Карцева, абсолютного чемпиона России, участника Олимпиады в Токио появилась своя служебная квартира. "Больной" жилищный вопрос временно решён.



Оперативное совещание началось с приятного события. Шестикратный чемпион России по спортивной гимнастике Александр Карцев получает ключи от губернатора Владимира Сипягина. Отныне у Саши, участника Олимпиады в Токио, есть своя служебная квартира.



Еще в августе этого года легендарная спортшкола имени Толкачёва встретила триумфатора Токио - Ангелину Мельникову. Её чествовали во Владимире, городе, который обладательница золота Олимпиады представляла наравне с Воронежем. Отметили тогда и Александра Карцева, молодую звезду спортивной гимнастики. Ему вручили сертификат на сто тысяч рублей. Но нерешенным долгое время для Саши, уроженца Иванова, был именно квартирный вопрос.



О нем во время брифинга главу региона спросили "Вести-Владимир". Владимир Сипягин пообещал помочь.



Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:



- Конечно, мы будем его поддерживать. Также мною дано поручение, чтобы отработать вопрос предоставления квартиры для создания комфортных условий для этого молодого талантливого парня.



Александр Карцев, абсолютный чемпион России по гимнастике, участник Олимпиады в Токио:



- Это моя жизнь - гимнастика. Это всё, что у меня есть - гимнастика. С 6 лет я тренируюсь.



Труженик и боец, так о своём подопечном Александре Карцеве говорит его нынешний наставник, заслуженный тренер России - Игорь Калабушкин. Сила воли, характер, хорошая спортивная злость. Качества, которые помогают ковать победы. Александру Карцеву 19 лет. Приехал тренироваться в кузницу олимпийских кадров - спортшколу имени Толкачёва. 6 лет Саше приходилось жить у тренера, а в последнее время в одиночку снимать жилье. Накладно и некомфортно, делился Александр. И мечтал об устроенном быте. Сейчас вопрос временно решён. Свое будущее, по словам Александра Карцева, связывает именно с Владимиром.



Александр Карцев, абсолютный чемпион России по гимнастике, участник Олимпиады в Токио:



- Я считаю для себя Владимир родным городом, как только сюда переехал, для меня всё, родной город. Когда езжу к родителям, в гости как будто приезжаю. Они когда приезжают, я считаю, что они ко мне домой приезжают. Здесь мне всё нравится, всё очень классно. Никуда пока не собираюсь.



А пока предстоит залечить все травмы и выйти на новый спортивный круг. Олимпийские игры в Париже уже через 3 года. В школе имени Толкачёва, которая стала для гимнаста родной, надеются, что на главных Играх планеты мощно и победно прозвучит владимирское имя.



Мария Платанюк. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"