К исполнению обязанностей она приступила с 22 сентября.

Елена Малик назначена заместителем главы Владимира по социалке. К исполнению обязанностей она приступила с 22 сентября.В горадминистрации уточнили, что управление образования, которым она ранее руководила, возглавила её бывший заместитель Елена Маркова.Елена Малик родилась 8 июня 1981 года. В 2003 году закончила ВлГУ. В 2003-2011 годах работала в отделе агитационно-пропагандистской работы и заместителем руководителя регионального исполкома «Единой России». С 2011 года работает в мэрии.