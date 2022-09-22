Вода на полу, в электрических щитках, затоплены балконы. Дом 47 корпус три на улице Нижняя Дуброва превратился в один сплошной бассейн. В новостройке прорвало пожарный гидрант. Устройство

Вода на полу, в электрических щитках, затоплены балконы. Дом 47 корпус три на улице Нижняя Дуброва превратился в один сплошной бассейн. В новостройке прорвало пожарный гидрант. Устройство установлено на восемнадцатом этаже. Поток мощной струи залил все этажи. По словам жильцов, вода разливалась водопадом в подъезде и снаружи дома. ЧП случилось днем, когда основная часть жильцов