Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту,...

Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере - от 205 тыс. рублей в зависимости от должности и воинского звания, сообщает ТАСС.Сообщается также, что в первую очередь в ходе частичной мобилизации призываются граждане, которые отслужили недавно - закончили военную службу не более трех лет назад, встали на воинский учет и имеют навыки военной службы.Напомним, что глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, чтобудут призваны в общей сложности 300 тыс. человек— около 1% мобилизационного ресурса. Мобилизация коснется отслуживших в армии, в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Студентов и срочников она не затронет.Фото https://www.pxfuel.com/