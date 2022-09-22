С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 166172 владимирцев.

Во Владимирской области на 22 сентября выявлен 526 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 170 человек. Ещё 28 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 71 - в Ковровском, 13 - в Петушинском, 35 - в Кольчугинском, 19 - в Александровском, 14 - в Юрьев-Польском, 63 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Судогодском, 11 - в Собинском, 29 - в Киржачском, 12 - в Камешковском, 4 - в Меленковском, 25 - в Вязниковском, 14 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 11 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 166172 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 45463 заболевших во Владимире, 19374 - в Ковровском районе и 18185 - в округе Муром.