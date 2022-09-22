Октябрьский райсуд вынес приговор в отношении владимирца, признанного виновным в совершении...

Октябрьский райсуд вынес приговор в отношении владимирца, признанного виновным в совершении убийства.Днем 22 января этого года мужчина в квартире на Судогодском шоссе распивал спиртные напитки совместно со своим приятелем.В ходе распития спиртного между ними произошла ссора из-за того, что потерпевший неоднократно оскорблял его бывшую жену. В результате возникшего конфликта злоумышленник нанес своему знакомому не менее 7 ударов клинком ножа в область головы, грудной клетки и живота.После этого осужденный оставил место конфликта, оделся, забрал с собой нож и проследовал в магазин. По дороге нож выкинул в сугроб.Смерть наступила на следующий день в ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Владимира».Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, виновному суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото https://www.pxfuel.com/