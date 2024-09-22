Во второй половине дня 22 сентября загорелись хозпостройки на улице Фоминской у дома 3 во Владимире (микрорайон Заклязьменский). Из-за сухой погоды пламя распространилось на 2 500 квадратов,

Во второй половине дня 22 сентября загорелись хозпостройки на улице Фоминской у дома 3 во Владимире (микрорайон Заклязьменский). Из-за сухой погоды пламя распространилось на 2 500 квадратов, рассказали в пресс-службе МЧС по области. Была угроза того, что огонь распространиться ещё больше. Но 51 пожарных смогли локализовать возгорание. На место также приехал начальник Главного управления МЧС