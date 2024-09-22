Любовь Успенская не довольна некоторыми представителями шоу-бизнеса.

Любовь Успенская не довольна некоторыми представителями шоу-бизнеса.Любовь Успенская приветствует, когда молодые исполнители поют давно известные хиты старшего поколения. Песни в их исполнении обретают новую жизнь и начинают играть яркими красками. Но есть в шоу-бизнесе России одна исполнительница, которой "королева шансона" ни за что не позволила бы спеть свои песни.Этой артисткой является Дарья Зотеева, которая известна публике под псевдонимом Инстасамка."Это самое последнее, что бы я хотела. Потому что она петь не умеет. С чего бы ей петь такие песни, она и не споет! Исказит — да", — выдала Успенская журналистам.Артистка добавила, что не слушает, что поет Инстасамка, поскольку не может назвать это творчеством. На чем конкретно основано столь субъективное отношение к Зотеевой, Успенская не пояснила.Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что автор знаменитой песни "По полюшку" , которую исполняет Любовь Залмановна, намерена подать на певицу в суд. Она обвиняет знаменитость в том, что та не отчисляет ей процент за авторские права. Еще Успенская якобы не выходит на связь, общается только через посредников, но на своих концертах продолжает исполнять хит. Адвокат певицы сообщила, что звезда давно выкупила права на эту композицию, поэтому может петь ее в любое время в любом месте.Недавно также сообщалось, что дочь певицы снова переживает непростые времена. Из-за этого у самой "королевы шансона" немного пошатнулось здоровье. Татьяна Плаксина упала в душе и ударилась головой. Врачи немедленно принялись обследовать дочь исполнительницы. Поклонники вздохнули с облегчением, жизни дочери Успенской ничего не угрожает.