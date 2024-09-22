Технологии помогают осуществлять мечты, делают жизнь комфортнее, но при этом несут и опасность для человечества. На этом противоречии строится интрига большинства романов в жанре научной фантастики. Дни.ру сделали подборку книг, собранных в каталоге Литрес Подписки, которые помогут погрузиться в мир высоких технологий и заодно научиться им доверять чуть больше.

Технологии помогают осуществлять мечты, делают жизнь комфортнее, но при этом несут и опасность для человечества. На этом противоречии строится интрига большинства романов в жанре научной фантастики. Дни.ру сделали подборку книг, собранных в каталоге Литрес Подписки, которые помогут погрузиться в мир высоких технологий и заодно научиться им доверять чуть больше."Наблюдатель", Нэнси Кресс, Роберт ЛанцаПисатель-фантаст Нэнси Кресс и один из главных в мире специалистов по биотехнологиям Роберт Ланца объединили усилия, чтобы рассказать о том, что возможно ждет науку в недалеком будущем. Это целиком и полностью выдуманная история, но, по мнению критиков, она с поразительной точностью создает гипотетические ситуации и моральные дилеммы, с которыми могут столкнуться биологи, генетики, физики.Действие этого романа разворачивается в специальном медицинском центре на Карибах, сотрудники которого исследуют природу реальности и возможность жизни после смерти. Но у сотрудников организации начинаются серьезные проблемы, когда выясняется, что кто-то сливает на сторону важные секретные данные. Ситуация усложняется тем, что у руководителя рабочей группы лауреата Нобелевской премии Сэмюэла Луиса Уоткинса обнаруживают рак – ему требуется срочная операция. В разгар этих трудностей в институте появляется Кэролайн Сомс-Уоткинс – нейрохирург с репутацией, подмоченной сетевым скандалом. Удастся ли ей сработаться с выдающимися учеными и поверить, что с помощью науки возможно постичь тайны бытия?"Население: одна", Элизабет МунЭлизабет Мун – американская фантастка, которую ставят в один ряд с такими классиками, как Урсула Ле Гуин и Рэй Бредбери. Свой первый рассказ она написала в возрасте шести лет и примерно тогда же определилась с профессией – ее притягивала биология. Впоследствии ею она и занялась, успешно сочетая науку с писательской работой. В своих романах она не только описывает возможное будущее, но и выводит на первый план персонажей-женщин. Такова и эта книга, в центре сюжета которой Офелия.Вырастив сына и похоронив мужа, она решает не покидать родную планету вместе со всеми, а остаться на ней, чтобы дожить свой век, копаясь в огороде и наконец проводя время так, как ей хочется. Женщина счастливо живет так какое-то время, пока не обнаруживает, что ее одиночество нарушено, ведь кто-то неведомый убил всю команду корабля-разведчика. Кажется, в жизни героини начинается новый неожиданный этап. Справится ли она с трудностями?"(Бес)конечность", Вадим ПановDigital-автор Литрес Вадим Панов стал писателем в 2001 году после того, как долгое время проработал по своей основной специальности радиоинженера. По одной из его первых книг был написан сценарий для сериала. Так автор стал известен широкому кругу читателей. В этом романе автор создает для человечества гипотетическое будущее – в середине XXI века мир кажется довольно комфортным местом, ведь в метавселенной, которая заменила всем реальность, есть место каждому. Чтобы наслаждаться ею, не нужно много ресурса – каждому вполне достаточно крошечной квартиры-капсулы.Власть в этом мире принадлежит элитам – именно они управляют метавселенной, создавая в ней события, которые замутняют рассудок. Но что произойдет, если технология вдруг даст сбой и окажется в руках простого смертного человека? Сможет ли мир и обе его реальности выстоять, или им придется навсегда измениться? И главное – как поведут себя люди, избавленные от иллюзии?"Песок", Хью ХауиВ наши дни Хью Хауи – один из самых популярных писателей-фантастов. Перед тем как им стать, он сменил множество профессий. Ремонтировал компьютеры, изучал физику, был капитаном яхты. Любовь к морю, впрочем, он сохранил на всю жизнь. Писатель мастерски управляет морскими судами, а в начале 2000-х даже совершил кругосветное путешествие от Кейптауна до Австралии. Возможно, в одном из таких странствий он придумал сюжет этого романа.Представьте себе мир, в котором нет ничего, кроме пустыни. В таких условиях только дайверы могут пробраться сквозь толщу песка и добыть со "дна" реликвии, оставшиеся от прежней цивилизации. Они – предмет соперничества между преступными группировками. Не удивительно, что они не постоят за ценой, чтобы нанять лучших дайверов. Таких, как Палмер и его сестра Виктория – этим отважным любителям приключений предстоит на этот раз найти под толщей песка Данвар – город-легенду.Однако очень скоро выясняется, что бандитов интересуют вовсе не красоты, а склад с ядерными боеприпасами. Удастся ли дайверам предотвратить атомный апокалипсис?"Последний уровень", Кира УайтКира Уайт – творческий псевдоним digital-автора Литрес, проживающего в Новосибирске. В своих книгах она создает альтернативные вселенные, в которых герои живут в условиях постапокалипсиса, где человечество защищает Барьер от находящейся за ним угрозой, борются за любовь и воплощение своих заветных мечтаний.Это произведение – заключительная часть трилогии, в которой главная героиня возвращается в родные места и вынуждена вступить в союз с недоброжелателями. Она считает себя настолько бессильной и подавленной, что ей кажется, будто это единственный шанс на спасение. Но принесет ли пользу этот сомнительный союз, ведь враги склонны оставаться врагами при любых обстоятельствах?