Не забудьте включить телевизор!

Не забудьте включить телевизор!- Хроники второй волны коронавируса. Владимирские медики пробуют новые экспресс-тесты, школьникам запретили посещение фуд-кортов.- За семь лет расселить не успели - вмешался пожар. Где теперь будут зимовать жители аварийного дома из Гусь-Хрустального?- Морской бой и другие предметы ушедшей эпохи. Где можно окунуться в мир советского детства?- От шоу "Голос" до "Повелителя мух". Владимирский школьник сыграл главного отрицательного героя в экранизации романа Голдинга.- И судогодский Лунь вернулся из реабилитационного центра. Каковы прогнозы?