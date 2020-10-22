Во Владимирской области перед судом предстанет сбежавший осужденный. Его поймали сотрудники УФСИН. Как сообщают в ведомстве, неоднократно судимый за разбои и грабежи мужчина отбывал

Во Владимирской области перед судом предстанет сбежавший осужденный. Его поймали сотрудники УФСИН. Как сообщают в ведомстве, неоднократно судимый за разбои и грабежи мужчина отбывал наказание в колонии строго режима, но в конце 2019 года Ковровский городской суд постановил заменить остаток наказания на 2 года принудительных работ. Осужденного отправили в исправительный центр в Кольчугино и трудоустроили