При наличии дополнительных доходов бюджета их можно направить на обновление парка общественного транспорта в регионах. С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи фракции Единая Россия с главой Минфина Антоном Силуановым.

При наличии дополнительных доходов бюджета их можно направить на обновление парка общественного транспорта в регионах. С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи фракции "Единая Россия" с главой Минфина Антоном Силуановым.Председатель нижней палаты указал на неудовлетворителное состояние общественного транспорта в регионах, особенно дотационных субъектах. Самостоятельно решить этот вопрос они не могут, подчеркнул Володин."Программа Минтранса сейчас не позволит решить эту проблему, так как рассчитана на ограниченное количество транспортных средств", – указал спикер.Он предложил обозначить в постановлении при рассмотрении бюджета пункт, что дополнительные доходы будут направлены на обновление подвижного состава. К тому же это позволит создать новые рабочие места, отметил Володин.Председатель нижней палаты также затронул тему развития сельских территорий. В соответствующей программе епредусмотрены меры по развитию сельской ипотеки, строительству жилья.Володин предложил при наличии дополнительных доходов бюджета профинансировать эту программу для закрепления людей на селе. Глава Минфина поддержал инициативы спикера.Напомним, что правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Первое чтение запланировано на 29 октября.