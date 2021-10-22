Он будет проходить во Владимире до 24 октября. На это время Владимир превратится в книжную...

Он будет проходить во Владимире до 24 октября. На это время Владимир превратится в книжную столицу.Торжественное открытие "Китовраса" прошло в областной научной библиотеке. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Уже первый день заявил, что скучать никому не придется. Книжная ярмарка, встречи с литераторами и художникам , презентации книг и альбомов. Все это ждало тех, кто пришел сегодня в областную библиотеку. Примечательно, что среди писателей , чьи книги можно было увидеть сегодня на ярмарке Сразу три владимирских автора. Это Ольга Гунина, Лев Абрамкин и Андрей Филинов. Участие в фестивале примут авторы детской литературы, поэты, критики, представители издательств Москвы, Санкт-Петебурга и других регионов страны. Среди почетных гостей фестиваля "Китоврас" и руководители крупнейших столичных библиотек.