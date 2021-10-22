Сегодня, 22 октября, врио губернатора Александр Авдеев информировал владимирцев на своей странице в...

Сегодня, 22 октября, врио губернатора Александр Авдеев информировал владимирцев на своей странице в социальной сети Вконтакте, что Указ об обязательном применении QR-кодов, который был продлен до 29 октября, отменят по завершении локдауна. Тем, кому необходимо сделать прививку, должны успеть до 15 декабря.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Всем, кому показано провакцинироваться, необходимо успеть сделать это до 15 декабря. Через полтора месяца доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции. Переносов срока не будет. Такой же порядок собираются установить во всех регионах, - подчеркнул глава региона.Напомним, с 30 октября по 7 ноября не будут работать многофункциональные центры. Приостановят свою работу детские развлекательные центры и лагеря. В детских садах останутся только дежурные группы. В большинстве школ в этот период по плану будут каникулы. И, раз уж затронули тему возраста, то скажу о нашем старшем поколении. Для них COVID-19 наиболее опасен. Поэтому на неделю с 30 октября устанавливается режим самоизоляции для граждан от 65 лет. Пребывающим в режиме самоизоляции будет организована помощь с доставкой всего необходимого через волонтёрские организации и организации соцзащиты. Сфера культуры. Попасть в театр, музей, на выставку в период с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. По такому же принципу будут работать фитнес-центры, бассейны и СПА. Спортивные и культурные мероприятия с 30 октября по 7 ноября тоже будут разрешены к проведению, если организаторы обеспечат явку на них с QR-кодом или справками.Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что организациям общественного питания предоставлен выбор, приостановить работу на неделю с 30 октября или принимать гостей по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. С 30 октября для всех, кто продолжит принимать гостей, будет установлено нерабочее время с 0 часов до 6 утра. Гостиницы будут принимать только по QR-коду, отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста.Предприятия торговли работают. Вход свободный для всех. Но должны строго соблюдаться меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, должна проводиться регулярная дезинфекция.