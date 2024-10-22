55% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и МО) полагают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года. Опубликованы результаты опроса*. При этом 63% опрошенных в ЦФО ..

55% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и МО) полагают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года. Опубликованы результаты опроса*.При этом 63% опрошенных в ЦФО уверены, что высокие ставки по вкладам помогут не только сохранить сбережения, но и обогнать инфляцию.Более половины (55%) участников опроса в 2024 году открыли вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом треть жителей ЦФО доверяют свои сбережения одному банку, 43% хранят сбережения в 2-3 банках, у 4% респондентов средств распределены по четырем и более организациям. Каждый пятый опрошенный не имеет сбережений в банках вовсе.Распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок 75% респондентов из ЦФО. Пользуются программами лояльности в разных банках 41% опрошенных. СБП для перевода себе средств без комиссии при распределении накоплений по банкам применяют 41% участников опроса. Каждый третий сказал, что распределяет средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.При выборе банка для размещения своих накоплений жители ЦФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка – об этом заявили 66% и 63% участников опроса. Среди других факторов – удобство дистанционных услуг (39%), величина и стабильностью банка (31%), близость банка к дому или офису (17%).Главным определяющим параметром вклада 71% участников опроса назвали выгодную процентную ставку. Обращает больше всего внимания на срок вклада 40% жителей ЦФО, по 33% – на условия досрочного снятия средств и возможность открытия вклада в онлайн-формате. Около трети опрошенных назвали в качестве важного критерия способ выплаты процентов, 28% – возможность пополнения дополнительными средствами.Каждый второй участник опроса (55%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Каждый пятый респондент считает, что ставки останутся на прежнем уровне, и лишь 7% предполагают их снижение. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Четверть респондентов не согласны с этим утверждением.*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.