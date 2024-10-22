Жителя села Ляхи Меленковского района признали виновным в незаконном лове рыбы в госзаказнике в период нереста. Его наказали обязательными работами на 200 часов, сообщает прокуратура.

Жителя села Ляхи Меленковского района признали виновным в незаконном лове рыбы в госзаказнике в период нереста. Его наказали обязательными работами на 200 часов, сообщает прокуратура. Напомним, преступление было совершено в ночь с 5 на 6 июня. Тогда браконьер пришел в заказник «Окский береговой». С помощью самодельной дюралевой лодки и сети длиной 50 метров мужчина поймал