В пожароопасный сезон 2024 года во Владимирской области произошло 77 лесных пожаров на площади более 50 гектаров. В прошлом году за аналогичный период было всего 47 возгораний в лесных массивах.

В пожароопасный сезон 2024 года во Владимирской области произошло 77 лесных пожаров на площади более 50 гектаров. В прошлом году за аналогичный период было всего 47 возгораний в лесных массивах. В региональном правительстве рассказывают, за последние пять лет этот сезон был одним из самых жарких и опасных. Однако все пожары были потушены в течение первых