В Юрьевце на «зебре» сбили пешехода. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадала женщина. ДТП случилось 21 октября в районе 18:30 недалеко от строительного магазина «Аксон». Оперативно

В Юрьевце на «зебре» сбили пешехода. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадала женщина. ДТП случилось 21 октября в районе 18:30 недалеко от строительного магазина «Аксон». Оперативно прокомментировать происшествие в ГАИ не смогли, но пообещали рассказать подробности чуть позже. Со слов очевидцев, женщина выжила, ее увезли на скорой. Владимирцы активно обсуждают ДТП в соцсетях. Многие жалуются,