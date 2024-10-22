Участок размером в 11 гектаров вблизи дома №13а на проспекте Строителей во Владимире попал под карантин. На 24 квадратах земли обнаружили растения, очень похожие на амброзию полыннолистную –

Участок размером в 11 гектаров вблизи дома №13а на проспекте Строителей во Владимире попал под карантин. На 24 квадратах земли обнаружили растения, очень похожие на амброзию полыннолистную – карантинный организм. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В фитосанитарной лаборатории подтвердили подозрения специалистов. Амброзия – теплолюбивое, засухоустойчивое растение, которому нипочем многократные скашивания. Пыльца амброзии является сильнейшим