Жительница Владимира похитила у кредитных организаций 6 миллионов рублей. Фрунзенский районный суд признал фигурантку виновной в совершении 8 преступлений. Злоумышленница обманывала

Жительница Владимира похитила у кредитных организаций 6 миллионов рублей. Фрунзенский районный суд признал фигурантку виновной в совершении 8 преступлений. Злоумышленница обманывала кредитные организации почти год – с июля 2018 года по май 2019 года. В июле 2018 осужденная предоставила в фирму, которая выдает займы, поддельные документы о праве на материнский капитал. Перечисленные деньги она сняла