По состоянию на 22 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 22 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 77,1 процента из них занято (1784), свободна 531 койка.53980 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 114 человек.Напомним, что 22 ноября в области заболели 319 человек, Всего в области зарегистрировано 69928 случаев заболевания.За период наблюдения в области отмечено 2415 летальных случаев, за сутки скончались от ковида 14 человек.