На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 ноября лабораторно подтверждено 319...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 ноября лабораторно подтверждено 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
71 - во Владимире
39 - в Муромском районе
38 - в Ковровском районе
36 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Юрьев-Польском районе
16 - в Суздальском районе
15 - в Петушинском районе
13 - в Кольчугинском районе
12 - в Александровском районе
12 - в Вязниковском районе
10 - в Киржачском районе
10 - в Собинском районе
9 - в Камешковском районе
6 - в Меленковском районе
5 - в Гороховецком районе
4 - в Судогодском районе
3 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 928 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).