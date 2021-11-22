На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 ноября лабораторно подтверждено 319...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 ноября лабораторно подтверждено 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.71 - во Владимире39 - в Муромском районе38 - в Ковровском районе36 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Юрьев-Польском районе16 - в Суздальском районе15 - в Петушинском районе13 - в Кольчугинском районе12 - в Александровском районе12 - в Вязниковском районе10 - в Киржачском районе10 - в Собинском районе9 - в Камешковском районе6 - в Меленковском районе5 - в Гороховецком районе4 - в Судогодском районе3 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 928 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).