После аварии в городе было парализовано движение троллейбусов №№2 и 3.

Утром в Коврове пьяный водитель снёс опору ЛЭП. ДТП произошло на улице Комсомольской. Об этом сообщили коллези из .Hyundai Santa Fe, за рулём которой находился 55-летний мужчина, врезался в Hyundai Getz, которым управляла 29-летняя девушка. После столкновения кроссовер угодил в кювет и врезался в столб линии электропередач.По предварительной информации ГИБДД, водитель первого «корейца» находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не выбрал безопасную дистанцию для движения. В результате ДТП у девушки диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.После аварии в городе было парализовано движение автобусов №№2 и 3.