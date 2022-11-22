Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала детали произошедшей ситуации. Она призналась, что сама во всем виновата.
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала детали произошедшей ситуации. Она призналась, что сама во всем виновата.
51-летняя Лера
Кудрявцева оказалась в весьма неприятной ситуации. Телеведущая и звезда Премии
МУЗ-ТВ оказалась вовлечена в серьезный скандал — она стала жертвой мошенников,
сообщает .
Изначально,
звездная блондинка не хотела рассказывать детали, пишут . Теперь, чтобы
уберечь своих поклонников, она все-таки решилась и вывалила всю правду о
расставании с крупной суммой.
"Короче
содержание моего развода быстренько расскажу, чтобы вы понимали, что бывает и
такое", — с такими словами Лера Кудрявцева вышла к подписчикам в блоге. Сама
себя телеведущая назвала "лохом года", цитирует Леру .
В одном из
мессенджеров Лере пришло сообщение с американского номера. Злоумышленники представились
давней подругой, некой Наташей. Ведущая говорит, что у нее действительно есть
такая знакомая из Америки. "Наташа" попросила Леру Кудрявцеву помочь
решить вопрос с российскими рублями, так как из другой страны сейчас это делать
сложно. В результате, блондинка перевела на неизвестную карту целых 180 тысяч
рублей.
"Они берут просто
телефоны и что-то там как-то делают… Я в этом не разбираюсь", — с грустью
сообщает безутешная Лера Кудрявцева.