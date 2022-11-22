Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала детали произошедшей ситуации. Она призналась, что сама во всем виновата.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала детали произошедшей ситуации. Она призналась, что сама во всем виновата.51-летняя ЛераКудрявцева оказалась в весьма неприятной ситуации. Телеведущая и звезда ПремииМУЗ-ТВ оказалась вовлечена в серьезный скандал — она стала жертвой мошенников,сообщает .Изначально,звездная блондинка не хотела рассказывать детали, пишут . Теперь, чтобыуберечь своих поклонников, она все-таки решилась и вывалила всю правду орасставании с крупной суммой."Корочесодержание моего развода быстренько расскажу, чтобы вы понимали, что бывает итакое", — с такими словами Лера Кудрявцева вышла к подписчикам в блоге. Самасебя телеведущая назвала "лохом года", цитирует Леру .В одном измессенджеров Лере пришло сообщение с американского номера. Злоумышленники представилисьдавней подругой, некой Наташей. Ведущая говорит, что у нее действительно естьтакая знакомая из Америки. "Наташа" попросила Леру Кудрявцеву помочьрешить вопрос с российскими рублями, так как из другой страны сейчас это делатьсложно. В результате, блондинка перевела на неизвестную карту целых 180 тысячрублей."Они берут простотелефоны и что-то там как-то делают… Я в этом не разбираюсь", — с грустьюсообщает безутешная Лера Кудрявцева.