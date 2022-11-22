К владимирцам приехал Алексей Сальников. Читателям он известен, прежде всего, по роману-бестселлеру «Петровы в гриппе и вокруг него». Несколько лет назад он стал лауреатом премии

К владимирцам приехал Алексей Сальников. Читателям он известен, прежде всего, по роману-бестселлеру «Петровы в гриппе и вокруг него». Несколько лет назад он стал лауреатом премии Национальный бестселлер. Приезд поэта и писателя во Владимир не случаен. Пригласить Алексея Сальникова в гости попросили сами владимирцы. Областная библиотека для детей и молодёжи предложила читателям выбрать, с кем из