Напомним, что за незаконную торговлю алкоголем предпринимателям и продавцам грозят санкции от 20 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Во Владимире полиция оштрафовала пять «наливаек». Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.К чиновникам и депутатам горсовета поступают многочисленные жалобы на работу «буфетов», «баров» и «закусочных», расположенных в жилых домах. В них торговля спиртным навынос запрещена, но законы не останавливают продавцов и владельцев заведений. Возле точек собираются местные выпивохи, нередки драки. Вокруг грязь и антисанитария.Накануне полиция и представители мэрии провели рейд по контролю за законностью работы «наливаек». Проверены алкоточки на Добросельской, Лескова, Егорова, Ново-Ямской, Большой Московской, Тракторной, Северной, Белоконской, на Красносельском проезде, проспекте Ленина. Составлено пять административных протоколов, взыскано пять пять штрафов за нарушение правил торговли и общественного порядка.Напомним, что за незаконную торговлю алкоголем предпринимателям и продавцам грозят санкции от 20 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.