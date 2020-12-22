Второе чтение прошел законопроект, в соответствии с поправкой к которому Правительство получит полномочия в части ограничения роста цен на социально значимые продукты.

Второе чтение прошел законопроект, в соответствии с поправкой к которому Правительство получит полномочия в части ограничения роста цен на социально значимые продукты.Предусматривается, что Правительство РФ в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды таких товаров на территории субъекта или нескольких субъектов РФ вправе устанавливать на них предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней.Как отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поправки позволят «Правительству решать вопросы, связанные с ценообразованием - обеспечить стабилизацию цен, сдержать их рост. И в этом случае мы сможем спрашивать с Правительства уже в порядке контроля за ту работу, которую они будут обязаны сделать в соответствии с предоставленными им полномочиями», - сказал он.