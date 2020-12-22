28-летний гражданин республики Таджикистан признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенное в отношении двух лиц.

28-летний гражданин республики Таджикистан признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенное в отношении двух лиц.Следствиемустановлено, что 22 июня 2019 года в ночное время в городе Покрове Петушинского района в его автомобиле между водителем и двумя находившимися там девушкамипроизошел конфликт. Онпроследовал в безлюдное место, где в последующем имеющимся при себе проводом их задушил.Обвиняемый признал вину в полном объеме, государственное обвинение по делу поддерживал прокурор области И.С.Пантюшин.Соглашаясь с его позицией, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительного колонии строгого режима.