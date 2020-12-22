28-летний гражданин республики Таджикистан признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенное в отношении двух лиц.
28-летний гражданин республики Таджикистан признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенное в отношении двух лиц.
Следствием
установлено, что 22 июня 2019 года в ночное время в городе Покрове Петушинского района в его автомобиле между водителем и двумя находившимися там девушками
произошел конфликт. Он
проследовал в безлюдное место, где в последующем имеющимся при себе проводом их задушил.
Обвиняемый признал вину в полном объеме, г
осударственное обвинение по делу поддерживал прокурор области И.С.Пантюшин.
Соглашаясь с его позицией, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительного колонии строгого режима.