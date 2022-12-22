В центре Мой бизнес наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса Лучший...

В центре "Мой бизнес" наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". В этом году в нем приняли участие 26 организаций, 6 из них стали победителями в своих номинациях. Теперь они представят Владимирскую область на финальном этапе конкурса. О тех, кто меняет мир к лучшему, расскажет Александр Сыпченко.Лучшие представители социального бизнеса получают из рук директора "Бизнес-инкубатора" Александра Нестерова призы и дипломы-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". Каждый из этих людей внес существенный вклад в улучшение жизни наиболее уязвимых категорий граждан. Лучший проектом в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья стал "Музей ложки".Татьяна Пикунова, создатель "Музея ложки":- Работая с этой аудиторией вот уже 8 год мы понимаем, что это не только важно для жителей незрячих нашего региона, это важно вообще для всей аудитории в масштабах страны потому что эти люди тоже хотят путешествовать, они тоже хотят узнавать, познавать, они тоже нуждаются в интеллектуальном досуге.Ежегодно музей бесплатно посещают около 8 тысяч льготников, в их числе инвалиды с нарушением слуха и зрения. Для них в музее есть специальные пособия и экспонаты, доступные для тактильного и звукового восприятия.Лучшим социальным проектом в сфере дополнительного образования и воспитания детей стала школа архитектуры и дизайна.Любовь Водопьянова, руководитель школы архитектуры и дизайна "АРДИЗ":- Это не крупное производство, это не большой прибыльный проект, поэтому когда государство оказывает нам поддержку, соответственно всегда это очень эффективно помогает нам развиваться.В этом году финансовую помощь получили 37 социальных предприятий области. Общая сумма грантов составила 16 миллионов рублей. Уникальная мера поддержки введена с 2021-го года.Евгений Соколов, руководитель Центра традиционной Мстерской миниатюры:- Мы получили грантовую поддержку от "Мой бизнес", закупили сырье на производство, сохраняем традиции, наш культурный код, потому что нашему предприятию в 2023 году уже будет 100 лет.Те кто улучшает качество жизни людей, будут поддерживаться государством и далее, говорит первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Пользуется программа спросом и мы понимаем, что если запрос будет, мы будем видеть, что предоставляются хорошие оформленные проекты, то тоже будем выходить с инициативой на губернатора об увеличении этого направления.Каждый год в нашем регионе наблюдается увеличение количества таких социальных предприятий. Если в 2021-м их было 75, то сейчас более сотни.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир