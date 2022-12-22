В центре Мой бизнес наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса Лучший...
В центре "Мой бизнес" наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". В этом году в нем приняли участие 26 организаций, 6 из них стали победителями в своих номинациях. Теперь они представят Владимирскую область на финальном этапе конкурса. О тех, кто меняет мир к лучшему, расскажет Александр Сыпченко.
Лучшие представители социального бизнеса получают из рук директора "Бизнес-инкубатора" Александра Нестерова призы и дипломы-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". Каждый из этих людей внес существенный вклад в улучшение жизни наиболее уязвимых категорий граждан. Лучший проектом в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья стал "Музей ложки".
Татьяна Пикунова, создатель "Музея ложки":
- Работая с этой аудиторией вот уже 8 год мы понимаем, что это не только важно для жителей незрячих нашего региона, это важно вообще для всей аудитории в масштабах страны потому что эти люди тоже хотят путешествовать, они тоже хотят узнавать, познавать, они тоже нуждаются в интеллектуальном досуге.
Ежегодно музей бесплатно посещают около 8 тысяч льготников, в их числе инвалиды с нарушением слуха и зрения. Для них в музее есть специальные пособия и экспонаты, доступные для тактильного и звукового восприятия.
Лучшим социальным проектом в сфере дополнительного образования и воспитания детей стала школа архитектуры и дизайна.
Любовь Водопьянова, руководитель школы архитектуры и дизайна "АРДИЗ":
- Это не крупное производство, это не большой прибыльный проект, поэтому когда государство оказывает нам поддержку, соответственно всегда это очень эффективно помогает нам развиваться.
В этом году финансовую помощь получили 37 социальных предприятий области. Общая сумма грантов составила 16 миллионов рублей. Уникальная мера поддержки введена с 2021-го года.
Евгений Соколов, руководитель Центра традиционной Мстерской миниатюры:
- Мы получили грантовую поддержку от "Мой бизнес", закупили сырье на производство, сохраняем традиции, наш культурный код, потому что нашему предприятию в 2023 году уже будет 100 лет.
Те кто улучшает качество жизни людей, будут поддерживаться государством и далее, говорит первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига.
Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:
- Пользуется программа спросом и мы понимаем, что если запрос будет, мы будем видеть, что предоставляются хорошие оформленные проекты, то тоже будем выходить с инициативой на губернатора об увеличении этого направления.
Каждый год в нашем регионе наблюдается увеличение количества таких социальных предприятий. Если в 2021-м их было 75, то сейчас более сотни.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир