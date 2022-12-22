На 22 декабря работы выполнены 15 объектах, а фонари висят уже в 10 населённых пунктах. Ещё пять объектов подключают к сетям энергоснабжения.

Во Владимирской области завершается освещение 25 км дорог в 17 населённых пунктах. Таков план на 2022-ой год. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.На 22 декабря работы выполнены 15 объектах, а фонари висят уже в 10 населённых пунктах. Ещё пять объектов подключают к сетям энергоснабжения.Ещё на двух участках, в Суздальском районе и в Лакинске, строительно-монтажные работы продолжаются. Их планируют завершить до конца года.