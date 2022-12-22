Беззаботная жизнь для Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Израиле может закончиться.

Беззаботная жизнь для Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Израиле может закончиться.Недавно в прессе появилась информация о том, что звездная чета получила гражданство Земли Обетованной нелегально – такие разговоры пошли после расследования на этот счет на израильском телевидении. Однако сюжетом эта история с гражданством Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не закончилась.Как рассказал звездный сплетник Антон Суворкин, в стране началось другое расследование – уже со стороны отдела по борьбе с мошенничеством. После привлечения внимания к гражданству звездной четы и Ксении Собчак полиция Тель-Авива задержала троих сотрудников МВД и двух частных посредников, которых подозревают в махинациях с оформлением документов.Блогер объяснил, что по местным правилам Алла Пугачева, Максим Галкин* и Ксения Собчак должны были получить сначала временное гражданство на год, а потом уже на пять лет. Однако первый шаг они пропустили, получив документ на длительный срок. Антон Суворкин не сомневается, что после всех этих незаконных делишек знаменитых супругов лишат паспортов.Очевидно, что в Россию они вернуться не смогут, а значит все эти переполохи с расследованиями, условно говоря, скрутили Аллу Пугачеву и Максима Галкина* – у них связаны руки, ведь беззаботная жизнь в Израиле может закончиться, а на родине уже закончилась.*Признаны иностранными агентами, согласно решению Минюста РФ.