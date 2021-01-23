Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид, сопровождавшимся множественными хроническими заболеваниями.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 69 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 88 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид, сопровождавшимся множественными хроническими заболеваниями.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 21 костромичу. Девять пациентов выявлено в Шарьинском районе, по семь - в Мантуровском и Нейском районах. По четыре инфицированных диагностировано в Костромском и Красносельском районах, три - в Буе. По два заболевших прибавилось в Павино, Антропово, Макарьевском, Островском, Судиславском и Вохомском районах. По одному - в Нерехте и Волгореченске.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 608 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 677 пациентов. В стационарах лежит 640 человек, из них 348 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2301 заболевших.