8 передвижных и 9 мобильных комплексов фотовидеофиксации переместили на новые участки дорог. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня и до 23 февраля, сообщает региональный Минтранс.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-02-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-17-dorozhnyx-kamer-smenili-adresa.html" target="_blank">Во Владимирской области 17 дорожных камер сменили адреса</a> - 8 передвижных и 9 мобильных комплексов фотовидеофиксации переместили на новые участки дорог. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня и до 23 февраля, сообщает региональный Минтранс.
[url=https://33live.ru/novosti/16-02-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-17-dorozhnyx-kamer-smenili-adresa.html]Во Владимирской области 17 дорожных камер сменили адреса[/url] - 8 передвижных и 9 мобильных комплексов фотовидеофиксации переместили на новые участки дорог. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня и до 23 февраля, сообщает региональный Минтранс.