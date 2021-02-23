Уважаемые жители Владимирской области!

Уважаемые жители Владимирской области!Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества – праздником, олицетворяющим мужество, героизм и отвагу всех, кто надёжно охраняет мир и спокойствие граждан России, отстаивает национальные интересы, укрепляет политическую и экономическую независимость страны, честно и самоотверженно служит Родине и всегда готов встать на её защиту.В этот день мы снова возвращаемся к грозным страницам прошлого, вспоминаем о подвигах старших поколений в годы Великой Отечественной войны. Ветераны стали для нас образцом чести и доблести, безграничной преданности Отчизне, несгибаемой воли к победе.Наследники боевой славы дедов и отцов во всем следуют их примеру. Преданность Родине и отличная подготовка российских военнослужащих, постоянно совершенствуемое материально-техническое оснащение наших Вооружённых сил внушают гражданам нашей страны уверенность в мирном завтрашнем дне. Курс, выбранный Президентом Российской Федерации, способствует дальнейшему укреплению авторитета России на международной арене. Мы гордимся родной страной и считаем службу ей почётным делом.Российская нация становится сильнее и крепче. Её будущее станет не менее славным, чем прошлое. Мы вместе работаем, чтобы страна процветала. Мир в государстве и наш плодотворный труд – гарантия её дальнейшего развития.Желаем оптимизма, твёрдости духа, новых профессиональных успехов и побед, достижения всех поставленных целей, крепкого здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в домах, где вас любят и ждут.Губернатор Владимирской областиВ.В. СипягинПредседатель Законодательного СобранияВладимирской областиВ.Н. КиселeвГлавный федеральный инспекторпо Владимирской областиС.С. Мамеев