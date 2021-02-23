Сигнал о загорании поступил в МЧС в 9-29 из деревни Ельцы Киржачского района.

Сигнал о загорании поступил в МЧС в 9-29 из деревни Ельцы Киржачского района.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автобуса «ПАЗ». Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс0служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.