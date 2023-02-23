Во Владимирской области значительно повысились размеры гранта «Агростартап» для начинающих...

Во Владимирской области значительно повысились размеры гранта «Агростартап» для начинающих сельхозпроизводителей. Об этом сообщает правительство региона.В 2022-м году наблюдался стабильный прирост новых фермерских хозяйств. 16 из них, по официальной информации, воспользовались грантами «Агростап». Напомним, что это дополнительная возможность получить у государства на безвозмездной основе миллионы рублей на развитие собственного хозяйства. Деньги предоставляются на условии софинансирования.Как это работает? Всё просто: желающий получить такой грант отправляет в минсельхоз бизнес-план (создания и развития) своего хозяйства. Далее принимается решение о выдаче денег на развитие проекта.Министерство сельского хозяйства Владимирской области решило повысить размеры «Агростартапа» для начинающих сельхозпроизводителей:с 3 млн до 5 млн рублей увеличивается грант для работающих в сфере растениеводства (или другого направления сельского хозяйства);с 4 млн до 6 млн рублей - для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры (или занятых другим хозяйством);с 5 млн до 7 млн рублей будет увеличен грант для тех, кто разводит крупный рогатый скот;с 6 млн до 8 млн рублей повысится для животноводов, работающих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.«С 10 млн до 20 млн рублей вырос и максимальный размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Речь идёт о частичной компенсации их затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива и у владельцев личных подсобных хозяйств, не входящих в этот кооператив...» – рассказал Министр сельского хозяйства Константин Демидов.В перспективе: появление новых рабочих мест, а у потребителей - расширение выбора качественных и доступных (по цене) отечественных продуктов питания, сообщается на официальном сайте Правительства Владимирской области.Фото: pxfuel.com