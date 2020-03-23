В ГИБДД России рассказали о новом штрафе для водителей. Автомобилистов планируют наказывать за разговор по телефону за рулем, сообщает За соблюдением правил будут следить дорожные камеры ..

В ГИБДД России рассказали о новом штрафе для водителей. Автомобилистов планируют наказывать за разговор по телефону за рулем, сообщаетЗа соблюдением правил будут следить дорожные камеры с искусственным интеллектом. Они также определят, пристегнут ли водитель ремнем безопасности. Новую систему планируют испытать на дорогах Москвы.