В состав организованной преступной группы входили 13 человек. Они занимались сбытом наркотиков во Владимирской области. Как сообщают в полиции, организовали преступную группу трое

В состав организованной преступной группы входили 13 человек. Они занимались сбытом наркотиков во Владимирской области. Как сообщают в полиции, организовали преступную группу трое иностранных граждан, один уроженец Красноярского края и 9 владимирцев. В мае прошлого года задержали троих сообщников, у них в квартире правоохранители обнаружили свертки с синтетическими наркотиками. Аналогичные вещества полицейские изъяли из тайников-закладок