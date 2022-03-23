30 марта прокурор Владимирской области Владислав Малкин проведет очередной прием граждан - сообщает...

30 марта прокурор Владимирской области Владислав Малкин проведет очередной прием граждан - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. На этот раз главной темой обсуждения станет оплата труда.Прием пройдет 30 марта в здании прокуратуры области по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 9. Начало в 10 часов утра.Предварительная запись производится по телефонам. 8(4922)32-39-43, 8(4922)32-71-25.Фото: прокуратура Владимирской области