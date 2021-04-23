Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличить майские праздники.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличить майские праздники.Сенатор заявила, что майские праздники можно продлить на постоянной основе за счет других выходных дней. При этом Матвиенко отметила, что такое решение будет принято только с учетом мнения граждан. "Может быть, провести социологический опрос", – предположила она.Отметим, что в Кремле пока не прокомментировали эту инициативу. Президент России Владимир Путин ранее одобрил предложение главного санитарного врача страны Анны Поповой увеличить продолжительность каникул в мае. Период с 1 по 10 мая будет объявлен нерабочим в стране.Материал дополняется.