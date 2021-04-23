Их возведут в сёлах Богослово, Брутово и Ляховицы.

Губернатор Владимир Сипягин выделил более 43 млн рублей на строительство трёх ФАПов в Суздальском районе. Их возведут в сёлах Богослово, Брутово и Ляховицы. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Также, по предложению департамента здравоохранения, скорректировано финансирование ряда других объектов региональной медицины. В Коврове на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский выделено 477 млн 387 тысяч рублей. Расходы на ввод в эксплуатацию 20 ФАПов составят 93 млн 156 тысяч рублей.Перераспределены и средства на объекты системы ЖКХ. На строительство водопроводных сетей по улице Орловка в городе Петушки выделили 7,3 млн рублей, на реконструкцию централизованной системы водоснабжения и станцию обеззараживания воды в Киржаче потратят 6 млн рублей.