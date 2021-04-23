Начни выходные с нами - бодро, ярко, со вкусом!

Начните выходные ярко со вкусом. Не пропустите встречу с Татьяной Воронцовой уже завтра, 24 апреля в 8.00.- Деревянные солдатики под руководством самого Корнилова. Как оживает история?- Долой зарубежные энергетики - пьем русский лимонад. Что в его основе?- Застольные игры. Как объединить и увлечь гостей?- Что уже не увидеть в Суздале? Черно-белая летопись - от фотографа Соболева.- И после коронавируса… Как дыхательная гимнастика лечит легкие?