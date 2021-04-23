В одном из случаев злоумышленники проникли в квартиру и похитили имущество, пока хозяин спал.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовных дел о кражах имущества из квартир.В январе текущего года в полицию обратился местный житель, сообщивший, что обнаружил пропажу из квартиры шуруповерта и двух мобильных телефонов. Сумма причиненного ущерба составила 5 500 рублей.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы взлома на замке входной двери.Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что накануне в квартире были двое мужчин, с которыми хозяин познакомился за несколько минут до того, как пригласил их в гости. Потерпевший смог описать приметы гостей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению были задержаны местный житель 1977 г.р. и его приезжий приятель 1973 г.р. В содеянном злоумышленники сознались.В ходе следствия установлено, что обвиняемые после совместного с потерпевшим распития спиртного по настоянию последнего покинули квартиру. Спустя время они вернулись, вскрыли замок и, убедившись, что хозяин спит, похитили имущество, часть которого впоследствии реализовали.В совершении аналогичного преступления обвиняется 25-летний местный житель, тайком похитивший из квартиры родственницы ноутбук, стоимостью 3 500 рублей.Похищенное злоумышленник реализовал в этот же день, а деньги потратил на спиртное.В отношении всех фигурантов были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного чт. 158 УК РФ (кража), которые в настоящее время переданы в суд для рассмотрения по существу.