Сегодня в Испании - День святого Георгия, испанцы еще называют его Днём влюбленных. А в России сейчас Великий пост. В эти дни верующие идут собороваться. Почему?

Сегодня в Испании - День святого Георгия, испанцы еще называют его Днём влюбленных. А в России сейчас Великий пост. В эти дни верующие идут собороваться. Почему?Расскажет моя коллега Татьяна Данилова в новом выпуске от Владимирской епархии.- В Великий Пост верующие активно шли в церковь собороваться. Почему в Таинстве используют масло и вино.- Митрополит Тихон встретился с воспитанниками Воскресной школы Богородице-Рождественского монастыря. Дети узнали о главных духовных азбуках православного человека.- В судогодском храме Александра Невского продолжается ремонт помещений. Церковь известна старинными фресками с изображением святого князя. Живопись была обнаружена под толстым слоем краски.