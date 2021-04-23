24 апреля во Владимирской области пройдет Всероссийская акция “Библионочь”. В нашем региона ее проведут в 10-й раз. Тема очередной акции – “Через книги к звездам”.

24 апреля во Владимирской области пройдет Всероссийская акция “Библионочь”. В нашем региона ее проведут в 10-й раз. Тема очередной акции – “Через книги к звездам”. “Библионочь” посветят науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. В библиотеках региона пройдет поэтические чтения и творческие мастер-классы, квесты, лекции, а также встречи с писателями и